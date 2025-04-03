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Неожиданно герой "Беременная в 16" вышел на связь после кучи критики. По его словам, он присоединился к войску

Об этом сообщает Люкс, передает RegioNews.

Герой реалити "Беременная в 16" Сергей стал военным. Речь идет об учителе информатики, который имел отношения с ученицей Людой Нечипоренко.

По словам Сергея, он теперь служит в Вооруженных Силах Украины. Он рассказал, что занимается FPV-дронами. Также он ответил на появившуюся после шоу критику.

"Наши отношения с Людой начались, когда ей было 16. Все было с согласия. После выхода шоу меня начали обвинять в педофилии. Но это ложь", - сказал он.

По словам Сергея, участие в программе было инициативой девушки. Выпуск долго не выходил на экраны из-за полномасштабной войны, и только спустя годы история получила огласку.