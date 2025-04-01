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Известный музыкант Святослав Вакарчук в декларации указал военную зарплату. Артист объяснил, что это за деньги и куда он их направил

Об этом певец написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Недавно в сети появилось право на доходы Святослава Вакарчука. Там было отмечено, что певец получил около 330 тысяч гривен военной зарплаты. Это объяснялось, в частности, тем, что он занимает офицерский пост в морально-психологическом обеспечении ВСУ. Артист проходил военную кафедру по специальности "военная социология, психология", получил звание лейтенанта и был направлен во Львовскую военно-гражданскую администрацию.

В своей публикации Святослав Вакарчук подтвердил, что получил эту зарплату. Однако он отметил, что эти деньги он передал в поддержку армии. Он пояснил, что у него автоматический перевод на счет фонда "Вернись живым".

"Напомню еще раз, потому что вижу есть необходимость. Моя ежемесячная зарплата военнослужащего возвращается обратно в армию на его нужды, а именно: с моей зп карточки настроено автоматическое перечисление полученной суммы на фонд компетентной помощи армии "Вернись живым".

Следует отметить, что еще в начале полномасштабной войны артист пополнил ряды территориальной обороны Львовщины. В настоящее время он занимает должность офицера морально-психологического обеспечения. Среди его обязанностей, в частности, поездки на фронт в военные.