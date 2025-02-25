Голосування в ООН і урок для України: завжди слід казати "ні"

У голосуванні за дві протилежні резолюції в ООН найцікавіше, що Росія скрізь проголосувала "проти"

У голосуванні за дві протилежні резолюції в ООН найцікавіше, що Росія скрізь проголосувала "проти"

фото: Facebook

Путін смачно харкнув в Трампа, ще раз підкресливши, що з ним неможливо домовлятися ні про що. Подивимось, що буде далі) А для нас урок, що завжди треба гнути свою лінію і вміти говорити "ні", коли нас просили зняти свою резолюцію. Світ любить сильних, а не тих, хто стоїть у позі "чєго ізволітє". Тоді тобі будуть допомагати завжди. І це стосується і внутрішньої політики, коли у нас постійно заглядали до рота "партнерам" з будь якого приводу. Так тільки папуаси себе поводять. Завжди слід обстоювати свій інтерес.

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