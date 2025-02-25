На Одещині сталася пожежа в пʼятиповерхівці: врятовані дві людини
Пожежа виникла 24 лютого у місті Татарбунари в Білгород-Дністровському районі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
У пʼятиповерхівці на вулиці Князева горіла квартира на третьому поверсі. Її загасили надзвичайники.
З сусідньої квартири (на другому поверсі), вогнеборці по трьохколінній драбині врятували двох людей, зокрема дитину.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вранці 23 лютого в Приморському районі Одеси сталася пожежа в двоповерховому будинку. Є постраждалі.
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