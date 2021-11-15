09:10  15 ноября
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч украинцев
10:25  14 ноября
Границу Украины усилят комплексами Нептун
19:20  14 ноября
Британия готова перебросить в Украину спецназ из-за угрозы вторжения России
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2021, 09:41

В приложении "Дія" появился сертификат о выздоровлении от коронавируса

15 ноября 2021, 09:41
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В приложении "Дія" появился сертификат для тех, кто переболел коронавирусом. Пользователям предоставляются два документа - внутренний и международный

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Во внутреннем сертификате отображается фото, кому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека.

Отметим, сгенерировать сертификат в "Дія" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения о том, что у вас был коронавирус.

Сертификат действует в течение 90 дней. При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон Об электронной регистрации места жительства. Регистрация будет осуществляться через портал "Дія".

Дія covid-сертификат

На Киевщине печатью фейковых COVID-сертификатов занималась подпольная типография
12 ноября 2021, 16:22
В Одессе полиция разоблачила схему торговли фейковыми COVID-сертификатами
11 ноября 2021, 18:02
Житель Николаева в суде требует 1 миллион компенсации из-за проверки COVID-сертификатов
11 ноября 2021, 17:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua