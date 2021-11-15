В приложении "Дія" появился сертификат о выздоровлении от коронавируса

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В приложении "Дія" появился сертификат для тех, кто переболел коронавирусом. Пользователям предоставляются два документа - внутренний и международный

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Во внутреннем сертификате отображается фото, кому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека.

Отметим, сгенерировать сертификат в "Дія" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения о том, что у вас был коронавирус.

Сертификат действует в течение 90 дней. При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон Об электронной регистрации места жительства. Регистрация будет осуществляться через портал "Дія".