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11 листопада 2021, 17:26

Житель Миколаєва в суді вимагає 1 мільйон компенсації через перевірку COVID-сертифікатів

11 листопада 2021, 17:26
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Фото: iз відкритих джерел
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В Окружному адмінсуді Києва оскаржують перевірку сертифікатів вакцинації в громадських місцях

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ОАСК.

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов щодо оскарження окремих положення постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". З відповідним позовом до Кабінету Міністрів України і Державної казначейської служби України звернувся житель Миколаєва.

Позивач, крім іншого, просить суд скасувати п.18 зазначеної постанови в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії, посадовим особам, уповноваженим органами місцевого самоврядування, проводити на вулицях, в парках, інших громадських місцях (закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті) вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Серед інших вимог позову-стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок бюджетних асигнувань КМУ 1 млн грн моральної шкоди на користь позивача.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше ми писали, що перевірки covid-сертифікатів є законними, оскільки не містять таємниці. Згідно із законом пацієнт має право на таємницю лише про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані при його медичному обстеженні.

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