На Київщині друком фейкових COVID-сертифікатів займалась підпільна типографія

Фото: офіс ГПУ

На Київщині викрито підпільну типографію з виготовлення фіктивних COVID-сертифікатів і негативних ПЛР-тестів

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора України, передає RegioNews.

За даними слідства, троє мешканців Київської області створили в орендованих квартирах підпільну типографію, де виготовляли підроблені медичні документи – сертифікати про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19 і негативні ПЛР-тести.

Оголошення про свої послуги вони розміщували у спеціально створеному телеграм-каналі, а готові документи відправляли поштою.

Правоохоронними органами проведено обшуки у приміщеннях типографії і за місцем мешкання учасників групи, в ході яких вилучено комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток та штампів медичних закладів, бланки суворої звітності медичних установ, а також грошові кошти у сумі близько 500 000 грн і 12 000 дол США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру і обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні особи.

Як повідомлялося, Служба безпеки України у Дніпрі заблокувала схему фальсифікації сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.