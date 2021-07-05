Перевірка автомобіля Auto Ria: відгуки, допомога при виборі машини

Прес-реліз

Можливо, якби всі люди були чесними, ми б жили в ідеальному світі. Але, на жаль, це не так

Безліч людей намагаються постійно отримати вигоду, обманюючи інших, це ж стосується питання купівлі і продажу машини. Однак є одна функція, яка практично виключає можливість обману продавцем свого покупця - це перевірка автомобіля Auto Ria відгуки про яку дають зрозуміти, що введена вона була не дарма.

Що з себе представляє Auto Ria?

Авто Ріа - це платформа для купівлі і продажу автомобілів, скористатися якою можна як з ПК, так і зі смартфона (досить завантажити додаток). У неї є кілька істотних переваг перед конкурентами, і полягають вони в наступному:

• сервіс досить популярний - з його допомогою ви швидко знайдете як продавця потрібного Вам автомобіля, так і покупця на своє авто;

• розширений пошук з безліччю уточнюючих параметрів - можна вибрати все що завгодно: від типу кузова до коробки передач;

• відгуки про автомобілі та продавців від реальних людей;

• діагностика машини на СТО і можливість перевірки по VIN-коду.

Завдяки цим перевагам сервіс Авто Ріа завоював популярність як серед покупців, так і серед продавців авто.

Навіщо потрібна перевірка автомобіля від Auto Ria?

Деякі недобросовісні продавці при публікації оголошень про продаж хочуть трохи прикрасити стан свого авто: скрутити пробіг, приховати факти минулих ДТП і т.д. Все це можна виявити через перевірку, яку надає сервіс. Інспектор Авто Ріа звертає увагу на стан важливих деталей і складових, таких як:

• ходова частина;

• передня і задня гальмівні системи;

• задня підвіска;

• двигун;

• кузов;

• салон і т. д.

Всі ці дані дозволять покупцеві побачити повну картину технічного стану машини.

Перевірка автомобіля Auto Ria: відгуки

Серед позитивних відгуків про сервіс в цілому є багато коментарів безпосередньо про користь даної функції. Часом трапляються історії, коли саме перевірка допомогла виявити нечесного продавця, і це заощадило покупцеві багато грошей, нервів і сил.