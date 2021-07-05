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05 июля 2021, 13:41 7
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Проверка автомобиля Auto Ria: отзывы, помощь при выборе машины

05 июля 2021, 13:41 7
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Возможно, если бы все люди были честными, мы бы жили в идеальном мире. Но, к сожалению, это не так

Множество людей пытаются постоянно получить выгоду, обманывая других, это же касается вопроса покупки и продажи машины. Однако есть одна функция, которая практически исключает возможность обмана продавцом своего покупателя — это проверка автомобиля Auto Ria отзывы о которой дают понять, что введена она была не зря.

Что из себя представляет Auto Ria?

Авто Риа — это платформа для покупки и продажи автомобилей, воспользоваться которой можно как с ПК, так и со смартфона (достаточно скачать приложение). У нее есть несколько существенных преимуществ перед конкурентами, и состоят они в следующем:

• сервис довольно популярный — с его помощью вы быстро найдете как продавца нужного вам автомобиля, так и покупателя на свое авто;
• расширенный поиск с множеством уточняющих параметров — можно выбрать все что угодно: от типа кузова до коробки передач;
• отзывы об автомобилях и продавцах от реальных людей;
• диагностика машины на СТО и возможность проверки по VIN-коду.

Благодаря этим преимуществам сервис Авто Риа завоевал популярность как среди покупателей, так и среди продавцов авто.

Зачем нужна проверка автомобиля от Auto Ria?

Некоторые недобросовестные продавцы при публикации объявлений о продаже хотят немного приукрасить состояние своего авто: скрутить пробег, скрыть факты прошлых ДТП и т. д. Все это можно выявить через проверку, которую предоставляет сервис. Инспектор Авто Риа обращает внимание на состояние важных деталей и составляющих, таких как:

• ходовая часть;
• передняя и задняя тормозные системы;
• задняя подвеска;
• двигатель;
• кузов;
• салон и т.д.

Все эти данные позволят покупателю увидеть полную картину технического состояние машины.

Проверка автомобиля Auto Ria: отзывы

Среди положительных отзывов о сервисе в целом есть много комментариев непосредственно о пользе данной функции. Порой попадаются истории, когда именно проверка помогла выявить нечестного продавца, и это сэкономило покупателю много денег, нервов и сил.

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