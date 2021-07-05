Проверка автомобиля Auto Ria: отзывы, помощь при выборе машины
Возможно, если бы все люди были честными, мы бы жили в идеальном мире. Но, к сожалению, это не так
Множество людей пытаются постоянно получить выгоду, обманывая других, это же касается вопроса покупки и продажи машины. Однако есть одна функция, которая практически исключает возможность обмана продавцом своего покупателя — это проверка автомобиля Auto Ria отзывы о которой дают понять, что введена она была не зря.
Что из себя представляет Auto Ria?
Авто Риа — это платформа для покупки и продажи автомобилей, воспользоваться которой можно как с ПК, так и со смартфона (достаточно скачать приложение). У нее есть несколько существенных преимуществ перед конкурентами, и состоят они в следующем:
• сервис довольно популярный — с его помощью вы быстро найдете как продавца нужного вам автомобиля, так и покупателя на свое авто;
• расширенный поиск с множеством уточняющих параметров — можно выбрать все что угодно: от типа кузова до коробки передач;
• отзывы об автомобилях и продавцах от реальных людей;
• диагностика машины на СТО и возможность проверки по VIN-коду.
Благодаря этим преимуществам сервис Авто Риа завоевал популярность как среди покупателей, так и среди продавцов авто.
Зачем нужна проверка автомобиля от Auto Ria?
Некоторые недобросовестные продавцы при публикации объявлений о продаже хотят немного приукрасить состояние своего авто: скрутить пробег, скрыть факты прошлых ДТП и т. д. Все это можно выявить через проверку, которую предоставляет сервис. Инспектор Авто Риа обращает внимание на состояние важных деталей и составляющих, таких как:
• ходовая часть;
• передняя и задняя тормозные системы;
• задняя подвеска;
• двигатель;
• кузов;
• салон и т.д.
Все эти данные позволят покупателю увидеть полную картину технического состояние машины.
Проверка автомобиля Auto Ria: отзывы
Среди положительных отзывов о сервисе в целом есть много комментариев непосредственно о пользе данной функции. Порой попадаются истории, когда именно проверка помогла выявить нечестного продавца, и это сэкономило покупателю много денег, нервов и сил.