В Україні за добу понад 7500 тисяч нових хворих COVID-19

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Києві (681) та Харківській області (665)

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Києві (681) та Харківській області (665)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 13 травня COVID-19 діагностували у 7562 осіб, госпіталізували 2195 хворих, зафіксовано 287 летальних випадків, 15 958 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 79 452 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7562 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 14 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників", - повідомив міністр.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 79 452 (у тому числі методом ПЛР-33 889, методом ІФА-14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31 445).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 143 448 осіб;

одужало - 1 832 601 людина;

летальних випадків - 47 620;

проведено ПЛР-тестів - 9 790 291.

Нагадаємо, за 12 травня-19 діагностували у 6813 осіб, госпіталізували 2569 осіб, зафіксовано 346 летальних випадків.