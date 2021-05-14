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В Украине за сутки более 7500 тысяч новых больных COVID-19
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14 мая 2021, 08:59 5

В Украине за сутки более 7500 тысяч новых больных COVID-19

14 мая 2021, 08:59 5
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Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (681) и Харьковской области (665)
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (681) и Харьковской области (665)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 13 мая COVID-19 диагностировали у 7562 человек, госпитализировали 2195 больных, зафиксировано 287 летальных случаев, 15 958 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 79 452 тестирования на коронавирус.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7562 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 14 мая 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников", - сообщил министр.

Кроме того, было осуществлено тестирований за сутки - 79 452 (в том числе методом ПЦР - 33 889, методом ИФА - 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31 445).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 143 448 человек;
  • выздоровели - 1 832 601 человек;
  • летальных исходов - 47 620;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 790 291.

Напомним, за 12 мая COVID-19 диагностировали у 6813 человек, госпитализировали 2569 человек, зафиксировано 346 летальных случаев.

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