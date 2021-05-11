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11 травня 2021, 10:31 6

COVID-вакцинація в Україні: щеплення отримали ще понад 2 тис. осіб

11 травня 2021, 10:31 6
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Другою дозою щепили вже 695 українців
Другою дозою щепили вже 695 українців
Рixabay
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Минулої доби, 10 травня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу ще 2 194 особи.

Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Дві дози вакцини отримали 695 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • м. Київ – 0 щеплень;
  • Вінницька область – 0 щеплень;
  • Волинська область – 19 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 0 щеплень;
  • Донецька область – 61 щеплення;
  • Житомирська область – 0 щеплень;
  • Закарпатська – 10 щеплень;
  • Запорізька область – 15 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 50 щеплень;
  • Київська область – 23 щеплення;
  • Кіровоградська область – 0 щеплень;
  • Луганська область – 0 щеплень;
  • Львівська область – 470 щеплень;
  • Миколаївська область – 79 щеплень;
  • Одеська область – 0 щеплень;
  • Полтавська область – 21 щеплення;
  • Рівненська область – 56 щеплень;
  • Сумська область – 20 щеплень;
  • Тернопільська область – 90 щеплень;
  • Харківська область – 0 щеплень;
  • Херсонська область – 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 0 щеплень;
  • Черкаська область – 0 щеплення;
  • Чернівецька область – 90 щеплень;
  • Чернігівська область – 0 щеплень.

Зазначимо, що 9 травня в Україні вакцинували лише 1004 особи.

Загалом в Україні щепили від COVID-19 863 645 громадян. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 529 431 людина.

2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 4, 2021

Відомо, що вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами – AstraZeneca (індійського та південнокорейського виробництва), CoronaVac і Pfizer.

Нагадаємо, в Україні за 10 травня COVID-19 виявили у 2208 осіб, госпіталізували 1084 людини, зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 21 974 тестування на коронавірус.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
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