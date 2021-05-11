COVID-вакцинація в Україні: щеплення отримали ще понад 2 тис. осіб
Минулої доби, 10 травня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу ще 2 194 особи.
Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.
Дві дози вакцини отримали 695 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- м. Київ – 0 щеплень;
- Вінницька область – 0 щеплень;
- Волинська область – 19 щеплень;
- Дніпропетровська область – 0 щеплень;
- Донецька область – 61 щеплення;
- Житомирська область – 0 щеплень;
- Закарпатська – 10 щеплень;
- Запорізька область – 15 щеплень;
- Івано-Франківська область – 50 щеплень;
- Київська область – 23 щеплення;
- Кіровоградська область – 0 щеплень;
- Луганська область – 0 щеплень;
- Львівська область – 470 щеплень;
- Миколаївська область – 79 щеплень;
- Одеська область – 0 щеплень;
- Полтавська область – 21 щеплення;
- Рівненська область – 56 щеплень;
- Сумська область – 20 щеплень;
- Тернопільська область – 90 щеплень;
- Харківська область – 0 щеплень;
- Херсонська область – 0 щеплень;
- Хмельницька область – 0 щеплень;
- Черкаська область – 0 щеплення;
- Чернівецька область – 90 щеплень;
- Чернігівська область – 0 щеплень.
Зазначимо, що 9 травня в Україні вакцинували лише 1004 особи.
Загалом в Україні щепили від COVID-19 863 645 громадян. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 529 431 людина.
2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 4, 2021
Відомо, що вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами – AstraZeneca (індійського та південнокорейського виробництва), CoronaVac і Pfizer.
Нагадаємо, в Україні за 10 травня COVID-19 виявили у 2208 осіб, госпіталізували 1084 людини, зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 21 974 тестування на коронавірус.