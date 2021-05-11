COVID-вакцинація в Україні: щеплення отримали ще понад 2 тис. осіб

Другою дозою щепили вже 695 українців

Другою дозою щепили вже 695 українців

Рixabay

Минулої доби, 10 травня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу ще 2 194 особи.

Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Дві дози вакцини отримали 695 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

м. Київ – 0 щеплень;

Вінницька область – 0 щеплень;

Волинська область – 19 щеплень;

Дніпропетровська область – 0 щеплень;

Донецька область – 61 щеплення;

Житомирська область – 0 щеплень;

Закарпатська – 10 щеплень;

Запорізька область – 15 щеплень;

Івано-Франківська область – 50 щеплень;

Київська область – 23 щеплення;

Кіровоградська область – 0 щеплень;

Луганська область – 0 щеплень;

Львівська область – 470 щеплень;

Миколаївська область – 79 щеплень;

Одеська область – 0 щеплень;

Полтавська область – 21 щеплення;

Рівненська область – 56 щеплень;

Сумська область – 20 щеплень;

Тернопільська область – 90 щеплень;

Харківська область – 0 щеплень;

Херсонська область – 0 щеплень;

Хмельницька область – 0 щеплень;

Черкаська область – 0 щеплення;

Чернівецька область – 90 щеплень;

Чернігівська область – 0 щеплень.

Зазначимо, що 9 травня в Україні вакцинували лише 1004 особи.

Загалом в Україні щепили від COVID-19 863 645 громадян. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 529 431 людина.

2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 4, 2021

Відомо, що вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами – AstraZeneca (індійського та південнокорейського виробництва), CoronaVac і Pfizer.

Нагадаємо, в Україні за 10 травня COVID-19 виявили у 2208 осіб, госпіталізували 1084 людини, зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 21 974 тестування на коронавірус.