У Києві відновили роботу ярмарків: за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори

Сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня, а сільськогосподарські – 8-9 травня

Сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня, а сільськогосподарські – 8-9 травня

Фото: з відкритих джерел

У столиці відновлено роботу продуктових ярмарків, але з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів, які будуть перевірятися інспекторами з благоустрою.

Як передає RegioNews, про це розповіли у пресслужбі КГГА.

"Ми розуміємо, навесні особливо хочеться мати на столі свіжі овочі та фрукти як джерело натуральних вітамінів. Проте мушу нагадати, хоч суворі карантинні обмеження послаблено, але епідемія COVID-19 нікуди не поділась. І дуже важливо пам’ятати про захисні маски і дистанцію. Протиепідемічних заходів просимо дотримуватись як відвідувачів, так і підприємців, що здійснюють торгівлю", – зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Зокрема, сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня, а сільськогосподарські – 8-9 травня.

За його словами, що дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках суворо перевірятимуть, у тому числі інспектори благоустрою.

Нагадаємо, на святкування Великодня у 2021 році державні установи витратили понад 3,4 мільйона гривень.