08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
08:41  06 травня
У Києві відновили роботу ярмарків: за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори
08:11  06 травня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 19 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
06 травня 2021, 08:41 33

У Києві відновили роботу ярмарків: за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори

06 травня 2021, 08:41 33
Читайте также на русском языке
Сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня, а сільськогосподарські – 8-9 травня
Сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня, а сільськогосподарські – 8-9 травня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці відновлено роботу продуктових ярмарків, але з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів, які будуть перевірятися інспекторами з благоустрою.

Як передає RegioNews, про це розповіли у пресслужбі КГГА.

"Ми розуміємо, навесні особливо хочеться мати на столі свіжі овочі та фрукти як джерело натуральних вітамінів. Проте мушу нагадати, хоч суворі карантинні обмеження послаблено, але епідемія COVID-19 нікуди не поділась. І дуже важливо пам’ятати про захисні маски і дистанцію. Протиепідемічних заходів просимо дотримуватись як відвідувачів, так і підприємців, що здійснюють торгівлю", – зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Зокрема, сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня, а сільськогосподарські – 8-9 травня.

За його словами, що дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках суворо перевірятимуть, у тому числі інспектори благоустрою.

Нагадаємо, на святкування Великодня у 2021 році державні установи витратили понад 3,4 мільйона гривень.

Київ продукти торговля КМДА Ярмарки

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua