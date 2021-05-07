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07 травня 2021, 12:21 898

У Києві двоє невідомих з помсти підпалили чоловіка: він помер у лікарні

07 травня 2021, 12:21 898
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці затримали двох осіб, які підпалили незнайомця через те, що той образив малолітнього сина одного з чоловіків. Вони облили людину займистою речовиною та підпалили. Потерпілого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

Правоохоронці встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку "вчинили конфлікт", побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили.

Згодом поліцейські встановили особи цих чоловіків та затримали за їх місцем мешкання.

Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженці Києва, 1997 та 2002 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15 пункту четвертому та дванадцятому статті 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині нетверезий водій відстрілювався з рушниці від поліції. Його намагалися зупинити за порушення правил дорожнього руху, однак чоловік почав тікати і стріляти в поліцейських.

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