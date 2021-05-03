У Харкові сталося подвійне вбивство: від ножових поранень загинула пара

Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення

Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення

Фото: з відкритих джерел

В одній з квартир Харкова в неділю, 2 травня, виявили тіла жінки і чоловіка з ножовими пораненнями.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Відомо, що загибла пара - чоловік 1992 року народження і жінка 1997 року народження - жили разом. Повідомлення про подію надійшло в поліцію 2 травня, близько 20:30 від матері загиблого. Жінка прийшла відвідати сина і його співмешканку і знайшла їх мертвими.

На місце події виїхало керівництво ГУНП Харківської області, слідчо-оперативна група та керівництво Харківського районного управління поліції №2, кінологічна служба, криміналістична лабораторія.

За даним фактом слідчі порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 квітня у центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі це сталося на очах сина вбитого.