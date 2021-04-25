Від коронавірусу вакцинували ще понад 4 тисячі українців
У листі очікування вакцинації знаходиться понад 490 тисяч осіб
У листі очікування вакцинації знаходиться понад 490 тисяч осіб
За останню добу в Україні від коронавірусної інфекції отримали щеплення ще 4531 людина.
Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба МОЗ.
Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації у 160 пунктах щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 241 щеплення;
- Вінницька область – 240 щеплень;
- Волинська область – 171 щеплення;
- Дніпропетровська область – 237 щеплень;
- Донецька область – 200 щеплень;
- Житомирська область – 99 щеплень;
- Закарпатська – 13 щеплень;
- Запорізька область – 79 щеплень;
- Івано-Франківська область – 20 щеплень;
- Київська область – 293 щеплення;
- Кіровоградська область – 154 щеплення;
- Луганська область – 45 щеплень;
- Львівська область – 101 щеплення;
- Миколаївська область – 134 щеплення;
- Одеська область – 414 щеплень;
- Полтавська область – 97 щеплень;
- Рівненська область – 235 щеплень;
- Сумська область – 5 щеплень;
- Тернопільська область – 47 щеплень;
- Харківська область – 754 щеплення;
- Херсонська область – 145 щеплень;
- Хмельницька область – 227 щеплень;
- Черкаська область – 218 щеплень;
- Чернівецька область – 164 щеплення;
- Чернігівська область – 198 щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 526 916 людей, з них першу дозу отримали 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні почнуть масово щеплювати від Covid-19.
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