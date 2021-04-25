Від коронавірусу вакцинували ще понад 4 тисячі українців

У листі очікування вакцинації знаходиться понад 490 тисяч осіб

У листі очікування вакцинації знаходиться понад 490 тисяч осіб

Фото: з відкритих джерел

За останню добу в Україні від коронавірусної інфекції отримали щеплення ще 4531 людина.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба МОЗ.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації у 160 пунктах щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 241 щеплення;

Вінницька область – 240 щеплень;

Волинська область – 171 щеплення;

Дніпропетровська область – 237 щеплень;

Донецька область – 200 щеплень;

Житомирська область – 99 щеплень;

Закарпатська – 13 щеплень;

Запорізька область – 79 щеплень;

Івано-Франківська область – 20 щеплень;

Київська область – 293 щеплення;

Кіровоградська область – 154 щеплення;

Луганська область – 45 щеплень;

Львівська область – 101 щеплення;

Миколаївська область – 134 щеплення;

Одеська область – 414 щеплень;

Полтавська область – 97 щеплень;

Рівненська область – 235 щеплень;

Сумська область – 5 щеплень;

Тернопільська область – 47 щеплень;

Харківська область – 754 щеплення;

Херсонська область – 145 щеплень;

Хмельницька область – 227 щеплень;

Черкаська область – 218 щеплень;

Чернівецька область – 164 щеплення;

Чернігівська область – 198 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 526 916 людей, з них першу дозу отримали 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні почнуть масово щеплювати від Covid-19.