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25 квітня 2021, 14:29 4

Від коронавірусу вакцинували ще понад 4 тисячі українців

25 квітня 2021, 14:29 4
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У листі очікування вакцинації знаходиться понад 490 тисяч осіб
У листі очікування вакцинації знаходиться понад 490 тисяч осіб
Фото: з відкритих джерел
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За останню добу в Україні від коронавірусної інфекції отримали щеплення ще 4531 людина.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба МОЗ.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації у 160 пунктах щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 241 щеплення;
  • Вінницька область – 240 щеплень;
  • Волинська область – 171 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 237 щеплень;
  • Донецька область – 200 щеплень;
  • Житомирська область – 99 щеплень;
  • Закарпатська – 13 щеплень;
  • Запорізька область – 79 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 20 щеплень;
  • Київська область – 293 щеплення;
  • Кіровоградська область – 154 щеплення;
  • Луганська область – 45 щеплень;
  • Львівська область – 101 щеплення;
  • Миколаївська область – 134 щеплення;
  • Одеська область – 414 щеплень;
  • Полтавська область – 97 щеплень;
  • Рівненська область – 235 щеплень;
  • Сумська область – 5 щеплень;
  • Тернопільська область – 47 щеплень;
  • Харківська область – 754 щеплення;
  • Херсонська область – 145 щеплень;
  • Хмельницька область – 227 щеплень;
  • Черкаська область – 218 щеплень;
  • Чернівецька область – 164 щеплення;
  • Чернігівська область – 198 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 526 916 людей, з них першу дозу отримали 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні почнуть масово щеплювати від Covid-19.

коронавірус пандемія МОЗ вакцинація область

 
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