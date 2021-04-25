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25 апреля 2021, 14:29 6

От коронавируса вакцинировали еще более 4 тысяч украинцев

25 апреля 2021, 14:29 6
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В листе ожидания вакцинации находится более 490 тысяч человек
В листе ожидания вакцинации находится более 490 тысяч человек
Фото: из открытых источников
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За последние сутки в Украине от коронавирусной инфекции получили прививки еще 4531 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Прививка проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации в 160 пунктах прививки.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

  • г. Киев - 241 прививка;
  • Винницкая область - 240 прививок;
  • Волынская область-171 прививка;
  • Днепропетровская область-237 прививок;
  • Донецкая область - 200 прививок;
  • Житомирская область - 99 прививок;
  • Закарпатская – 13 прививок;
  • Запорожская область - 79 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 20 прививок;
  • Киевская область - 293 прививки;
  • Кировоградская область - 154 прививки;
  • Луганская область - 45 прививок;
  • Львовская область - 101 прививка;
  • Николаевская область - 134 прививки;
  • Одесская область - 414 прививок;
  • Полтавская область - 97 прививок;
  • Ровенская область - 235 прививок;
  • Сумская область - 5 прививок;
  • Тернопольская область - 47 прививок;
  • Харьковская область - 754 прививки;
  • Херсонская область - 145 прививок;
  • Хмельницкая область - 227 прививок;
  • Черкасская область - 218 прививок;
  • Черновицкая область - 164 прививки;
  • Черниговская область - 198 прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 916 526 человек, из них первую дозу получили 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.

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