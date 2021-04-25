От коронавируса вакцинировали еще более 4 тысяч украинцев

В листе ожидания вакцинации находится более 490 тысяч человек

В листе ожидания вакцинации находится более 490 тысяч человек

Фото: из открытых источников

За последние сутки в Украине от коронавирусной инфекции получили прививки еще 4531 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Прививка проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации в 160 пунктах прививки.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

г. Киев - 241 прививка;

Винницкая область - 240 прививок;

Волынская область-171 прививка;

Днепропетровская область-237 прививок;

Донецкая область - 200 прививок;

Житомирская область - 99 прививок;

Закарпатская – 13 прививок;

Запорожская область - 79 прививок;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

Киевская область - 293 прививки;

Кировоградская область - 154 прививки;

Луганская область - 45 прививок;

Львовская область - 101 прививка;

Николаевская область - 134 прививки;

Одесская область - 414 прививок;

Полтавская область - 97 прививок;

Ровенская область - 235 прививок;

Сумская область - 5 прививок;

Тернопольская область - 47 прививок;

Харьковская область - 754 прививки;

Херсонская область - 145 прививок;

Хмельницкая область - 227 прививок;

Черкасская область - 218 прививок;

Черновицкая область - 164 прививки;

Черниговская область - 198 прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 916 526 человек, из них первую дозу получили 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.