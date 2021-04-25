От коронавируса вакцинировали еще более 4 тысяч украинцев
В листе ожидания вакцинации находится более 490 тысяч человек
В листе ожидания вакцинации находится более 490 тысяч человек
За последние сутки в Украине от коронавирусной инфекции получили прививки еще 4531 человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Прививка проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации в 160 пунктах прививки.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :
- г. Киев - 241 прививка;
- Винницкая область - 240 прививок;
- Волынская область-171 прививка;
- Днепропетровская область-237 прививок;
- Донецкая область - 200 прививок;
- Житомирская область - 99 прививок;
- Закарпатская – 13 прививок;
- Запорожская область - 79 прививок;
- Ивано-Франковская область – 20 прививок;
- Киевская область - 293 прививки;
- Кировоградская область - 154 прививки;
- Луганская область - 45 прививок;
- Львовская область - 101 прививка;
- Николаевская область - 134 прививки;
- Одесская область - 414 прививок;
- Полтавская область - 97 прививок;
- Ровенская область - 235 прививок;
- Сумская область - 5 прививок;
- Тернопольская область - 47 прививок;
- Харьковская область - 754 прививки;
- Херсонская область - 145 прививок;
- Хмельницкая область - 227 прививок;
- Черкасская область - 218 прививок;
- Черновицкая область - 164 прививки;
- Черниговская область - 198 прививок.
С начала вакцинальной кампании привито 916 526 человек, из них первую дозу получили 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.
Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Ностальгия за скандалом. Почему Авакову не стоит вспоминать дорогу через Лесопарк
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих