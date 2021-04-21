Гралися з сірниками: на Чернігівщині у пожежі загинула дитина, ще одна - в реанімації

Йдеться про трирічних двійнят, яких мати залишила без нагляду

Йдеться про трирічних двійнят, яких мати залишила без нагляду

Фото з відкритих джерел

У Чернігівській області сталася пожежа у приватному будинку, де перебували 3-річні двійнята. Хлопчик загинув, його сестричка у важкому стані в реанімації.

Про це повідомили в ДСНС області, пише RegioNews.

Трагедія сталася на вул. Гончарівка в селі Високому. Сусіди витягли дітей із задимленого будинку ще до приїзду рятувальників. Однак медики лише констатували смерть хлопчика. Дівчинку у вкрай важкому стані доставили до реанімації. У неї отруєння чадним газом та опіки 30% тіла.

На момент прибуття рятувальників у будинку були сильне задимлення. Вогонь пошкодив диван та домашні речі.

Як з'ясувалося, того дня мати пішла в дитячий садок за старшою дитиною і залишила двох інших дітей без нагляду. Рятувальники припускають, що діти почали гратися із сірниками і підпалили будинок.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі в пожежі загинули троє людей.