В Одесі горіла висотка: евакуювали понад півсотні жителів

У гасінні пожежі були задіяні 50 рятувальників

У гасінні пожежі були задіяні 50 рятувальників

Фото: Facebook

В одному з багатоповерхових житлових будинків Одеси сталася велика пожежа, через яку рятувальникам довелося евакуювати 55 осіб. Загиблих та постраждалих немає.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло в службу порятунку о 7:11 ранку 13 квітня - горів офіс на 24 поверсі в ЖК "Апельсин".

По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено загорання офісного приміщення на 24-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику "Пожежа 1 Біс".

Рятувальники локалізували пожежу о 8:05 і ліквідували її о 8:07 на площі 60 м2. Загиблих і постраждалих немає. За даними ДСНС, з будинку було евакуйовано 55 осіб шляхом самостійного виходу по сходовим маршам.

Від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 50 осіб особового складу.

Нагадаємо, 9 квітня у Кривому Розі горіла п'ятиповерхівка.