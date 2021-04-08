На въезде в Херсон начал работу карантинный блок-пост

Херсонщина усиливает карантин с завтрашнего дня

Херсонщина усиливает карантин с завтрашнего дня

Фото из открытых источников

В Херсонской области комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин. Власти опубликовали список новых запретов.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает RegioNews.

С 8 апреля, при въезде в города Херсон со стороны Николаева, на стационарном пункте полиции "Консул", установлен карантинный блок пост для осуществления температурного скрининга лиц, которые прибывают в области или покидают ее пределы.

Это решение принято с целью противодействия распространению коронавирус на Херсонщине. Ведь ситуация у соседей хуже, чем на Херсонщине. Там сейчас болеют 10433 пациентов.

Год назад на дорогах области уже устанавливали карантинные посты, где водителям и пассажирам автотранспорта измеряли температуру, чтобы не допустить увеличения уровня коронавируса в регионе.

Несмотря на то, что Херсонская область - это единственный регион, который находится в "желтой" зоне карантина. В области запретили:

принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и на вынос");

работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

работу спортзалов и фитнес центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);

проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

работу непродовольственных рынков;

работу детских садов;

перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;

Ц то же время в области разрешено:

работу финансовых учреждений;

работу почты;

работу автозаправочных комплексов;

работу ветеринарных клиник;

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;

работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Напомним, в Херсонской области – 3 781 человек инфицирован COVID-19. Только за сутки, с 7 по 8 апреля, в Херсонской области зафиксировано 474 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания на COVID-19, из которых 203 мужчины и 271 женщина. Из них 23 ребенка и 21 медицинский работник.

Как сообщалось, Херсонская область приближается к пиковым нагрузкам относительно COVID. Растет заболеваемость и смертность.