На въезде в Херсон начал работу карантинный блок-пост
В Херсонской области комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин. Власти опубликовали список новых запретов.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает RegioNews.
С 8 апреля, при въезде в города Херсон со стороны Николаева, на стационарном пункте полиции "Консул", установлен карантинный блок пост для осуществления температурного скрининга лиц, которые прибывают в области или покидают ее пределы.
Это решение принято с целью противодействия распространению коронавирус на Херсонщине. Ведь ситуация у соседей хуже, чем на Херсонщине. Там сейчас болеют 10433 пациентов.
Год назад на дорогах области уже устанавливали карантинные посты, где водителям и пассажирам автотранспорта измеряли температуру, чтобы не допустить увеличения уровня коронавируса в регионе.
Несмотря на то, что Херсонская область - это единственный регион, который находится в "желтой" зоне карантина. В области запретили:
принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и на вынос");
работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
работу спортзалов и фитнес центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
работу непродовольственных рынков;
работу детских садов;
перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;
Ц то же время в области разрешено:
работу финансовых учреждений;
работу почты;
работу автозаправочных комплексов;
работу ветеринарных клиник;
деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Напомним, в Херсонской области – 3 781 человек инфицирован COVID-19. Только за сутки, с 7 по 8 апреля, в Херсонской области зафиксировано 474 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания на COVID-19, из которых 203 мужчины и 271 женщина. Из них 23 ребенка и 21 медицинский работник.
Как сообщалось, Херсонская область приближается к пиковым нагрузкам относительно COVID. Растет заболеваемость и смертность.