08:59  31 березня
В Україні вперше від коронавірусу померло понад 400 осіб за добу
08:41  31 березня
На Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією
08:11  31 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано 8 порушень за добу
UA | RU
UA | RU
31 березня 2021, 08:59 22

В Україні вперше від коронавірусу померло понад 400 осіб за добу

31 березня 2021, 08:59 22
Читайте также на русском языке
Найбільше нових заражень виявили у Києві та Одеській області
Найбільше нових заражень виявили у Києві та Одеській області
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 30 березня COVID-19 діагностували у 11 226 осіб, зафіксовано 407 летальних випадків, госпіталізували 5558 осіб, 6405 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

11 226 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 31 березня. Серед захворілих - 491 дитина і 335 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Було здійснено тестувань за добу - 139 224 (в тому числі методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) і Запорізькій (737) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 674 168 осіб;
  • одужало - 1 313 481 особа;
  • летальних результатів - 32 825;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 120 102.

Нагадаємо, за 29 березня найбільше нових заражень виявили в Києві (1422).

карантин коронавірус пандемія вірус хвороба інфекції

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua