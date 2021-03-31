В Україні вперше від коронавірусу померло понад 400 осіб за добу

Найбільше нових заражень виявили у Києві та Одеській області

Найбільше нових заражень виявили у Києві та Одеській області

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 30 березня COVID-19 діагностували у 11 226 осіб, зафіксовано 407 летальних випадків, госпіталізували 5558 осіб, 6405 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

11 226 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 31 березня. Серед захворілих - 491 дитина і 335 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Було здійснено тестувань за добу - 139 224 (в тому числі методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) і Запорізькій (737) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 674 168 осіб;

одужало - 1 313 481 особа;

летальних результатів - 32 825;

проведено ПЛР-тестів - 8 120 102.

Нагадаємо, за 29 березня найбільше нових заражень виявили в Києві (1422).