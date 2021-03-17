В Житомирі б'ють на сполох: у лікарнях закінчуються місця для хворих COVID-19

Кількість заражень стрімко росте, ліжок вистачить лише на тиждень

Кількість заражень стрімко росте, ліжок вистачить лише на тиждень

Фото: zt-rada.gov.ua

В Житомирі на засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення звертатися до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, щоб залучили для прийому інфікованих COVID-19 обласну клінічну лікарню.

Про це повідомили 17 березня на засіданні міськради, передає RegioNews.

Поки що резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Кожен день виписуються хворі, але є більш як 130 ліжко-місць в резерві", - зазначила заступник міського голови Марія Місюрова.

За її словами, серед госпіталізованих переважає вже молодий вік пацієнтів і важкий перебіг захворювання.

Мер Сергій Сухомлин додав, що місць для хворих COVID-19 "фактично нам на тиждень, якщо не зміниться ситуація". Тому в міськраді планують залучати обласну лікарню.

Будемо звертатися до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, щоб включали у маршрут обласну клінічну лікарню", - підкреслив Місюрова.

Нагадаємо, у Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси.