У НАН спрогнозували, в яких областях України буде найбільша кількість COVID-хворих

Гірше всього на Прикарпатті та Буковині

Гірше всього на Прикарпатті та Буковині

Фото: з відкритих джерел

У Національній академії наук України за допомогою математичного моделювання зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайт НАН.

Так, виходячи з отриманих даних, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернігівська області та місто Київ.

Разом з тим, згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків буде одно 10400 і 8300 протягом тижня 11-17 березня і 9900 протягом тижня 18-24 березня.

Найгірша ситуація очікується в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, повідомляють в НАН.

Кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення - є найбільшим серед усіх регіонів України. Крім того, в Івано-Франківській області істотно зросло число нових летальних випадків, за якими вона разом з Чернівецькою областю перебуває в найгіршому становищі серед регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за 11 березня COVID-19 виявили у 9084 осіб, зафіксовано 262 летальних випадків.