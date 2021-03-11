12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
11:02  11 березня
Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія"
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 09:42 12

У НАН спрогнозували, в яких областях України буде найбільша кількість COVID-хворих

11 березня 2021, 09:42 12
Читайте также на русском языке
Гірше всього на Прикарпатті та Буковині
Гірше всього на Прикарпатті та Буковині
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Національній академії наук України за допомогою математичного моделювання зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайт НАН.

Так, виходячи з отриманих даних, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернігівська області та місто Київ.

Разом з тим, згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків буде одно 10400 і 8300 протягом тижня 11-17 березня і 9900 протягом тижня 18-24 березня.

Найгірша ситуація очікується в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, повідомляють в НАН.

Кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення - є найбільшим серед усіх регіонів України. Крім того, в Івано-Франківській області істотно зросло число нових летальних випадків, за якими вона разом з Чернівецькою областю перебуває в найгіршому становищі серед регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за 11 березня COVID-19 виявили у 9084 осіб, зафіксовано 262 летальних випадків.

коронавірус прогноз регіони НАНУ область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram