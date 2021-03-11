У НАН спрогнозували, в яких областях України буде найбільша кількість COVID-хворих
У Національній академії наук України за допомогою математичного моделювання зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні.
Як передає RegioNews, про це йдеться на сайт НАН.
Так, виходячи з отриманих даних, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернігівська області та місто Київ.
Разом з тим, згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків буде одно 10400 і 8300 протягом тижня 11-17 березня і 9900 протягом тижня 18-24 березня.
Найгірша ситуація очікується в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, повідомляють в НАН.
Кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення - є найбільшим серед усіх регіонів України. Крім того, в Івано-Франківській області істотно зросло число нових летальних випадків, за якими вона разом з Чернівецькою областю перебуває в найгіршому становищі серед регіонів України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні за 11 березня COVID-19 виявили у 9084 осіб, зафіксовано 262 летальних випадків.