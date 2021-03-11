В НАН спрогнозировали, в каких областях Украины будет наибольшее количество COVID-больных

Хуже всего на Прикарпатье и на Буковине

Хуже всего на Прикарпатье и на Буковине

Фото: из открытых источников

В Национальной академии наук Украины с помощью математического моделирования сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте НАН.

Так, исходя из полученных данных, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Черниговская области и город Киев.

В то же время, согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 10400 и 8300 в течение недели 11-17 марта и 9900 в течение недели 18-24 марта.

Наихудшая ситуация ожидается в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, сообщают в НАН.

Число госпитализаций на 100 тысяч населения - является самым большим среди всех регионов Украины. Кроме того, в Ивано-Франковской области существенно выросло число новых летальных случаев, по которым она вместе с Черновицкой областью находится в наихудшем положении среди регионов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за 11 марта COVID-19 обнаружили у 9084 человек, зафиксировано 262 летальных случаев.