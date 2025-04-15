Вважаю, що вчорашні заяви Трампа демонструють його роздратування тим, що Україна, по суті, нав’язує свою гру Сполученим Штатам Америки, а з цим він змиритися не може. Але зробити з цим мало, що зможе. Не так важливо, що саме він сказав – важливий підтекст сказаного і контекст того, що відбувається. А контекст такий: за останні два тижні відбулося кілька важливих подій

Вважаю, що вчорашні заяви Трампа демонструють його роздратування тим, що Україна, по суті, нав’язує свою гру Сполученим Штатам Америки, а з цим він змиритися не може. Але зробити з цим мало, що зможе. Не так важливо, що саме він сказав – важливий підтекст сказаного і контекст того, що відбувається. А контекст такий: за останні два тижні відбулося кілька важливих подій

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Перше. Україна дуже вчасно продемонструвала китайських громадян, які воюють на боці Росії – до того ж, затриманих на території України. Таким чином, Україна чітко позначила свою позицію як союзника США у протистоянні з Китаєм.

Друге. Стало зрозуміло, що Росія і Китай виступають єдиним блоком, що підтверджує марність спроб адміністрації Трампа відірвати Росію від Китаю.

Третє. Інтерв’ю Зеленського для CBS, у якому пролунали дві ключові тези:

Росія продовжує обманювати США, а ті начебто не помічають цього;

Україна готова закуповувати американську зброю — наразі на суму 15 мільярдів доларів.

Це надзвичайно важливий момент, адже адміністрація США поставлена в незручне становище. Відмовитися від продажу вони не можуть, бо Україна – союзник, і війна вже фактично триває тут. Азійські союзники США також уважно стежать за тим, як поводяться Штати. Крім того, великий контракт може відновити репутацію американської зброї на тлі падіння інтересу до неї в Європейському Союзі.

У цій ситуації лобістом інтересів України виступає американський військово-промисловий комплекс. І тепер спробуй пояснити своїм виборцям, що ти зірвав угоду на 15 мільярдів (а раніше йшлося і про 50 мільярдів). Це кардинально змінює ситуацію – зокрема й ставлення до допомоги Україні. Бо коли йдеться про продаж зброї, а не "допомогу", – це вже інша логіка.

До того ж дуже вдало була розіграна історія з купівлею систем Patriot. Наприклад, учора Сибіга заявив, що Україна розробляє власний зенітний комплекс. Це вже прямий сигнал американським виробникам: або ви продаєте нам зараз, або ваш металобрухт, який ні на що не здатен, нікому більше не буде потрібен. Бо Україна знайде, куди витратити ці 15 мільярдів, які, найімовірніше, вже погоджені нашими союзниками.

Четверте. Угода, яку Трамп намагається проштовхнути погрозами, криками та іншими методами тиску, фактично буде знівельована. Підписувати нічого не потрібно. Ви виробляєте зброю – ми її купуємо. Ніхто нікому нічого не винен. І це, звичайно, дратує Трампа, особливо з його роздутим его. Тим більше, що вони вже, очевидно, усвідомлюють безвихідь ситуації з Росією.

Усі ці байки, які розповідає Вітков, уже не варто сприймати серйозно. Там – провал за провалом. Ніякої "угоди" так і поряд немає і не буде. Думаю, що Віткова, як і Маска, Трамп невдовзі втратить. Тобто, сам їх "відпише", бо глухість і безперспективність шляхів, які вони пропонують, стає очевидною.

Отже, ключова зміна – це поява реальних коштів, що докорінно змінює ситуацію та стратегію Трампа. Усі його флірти з Росією вже призводять до конкретних економічних втрат для США. Це стосується не лише зброї. Європейці вже ставлять питання: навіщо нам американські компанії, якщо за ними не стоїть жодної гарантії безпеки?

Далі постане питання у світі: навіщо нам долар, якщо за ним не стоїть захист? США вже втрачають гроші прямо зараз.

У чинної адміністрації не залишиться іншого вибору, окрім як повертатися до євроатлантичної родини, добивати Росію, бо іншого шляху в них просто не буде. Росію врятувати вже неможливо – як би вони не намагалися.

Тому, треба діяти, а не лаяти Трампа у мережах. Він такий, який є. І буде ще 4 роки, які б казки не розповідали у нас про "імпічмент".

Як влучно якось сказав Черчилля: американці завжди знаходять правильне рішення, коли перепробують усі інші.