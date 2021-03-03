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03 березня 2021, 10:01 6

За добу від коронавірусу щепили майже 2 тисячі осіб - МОЗ

03 березня 2021, 10:01 6
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Найбільше вакцинованих - на Донеччині
Найбільше вакцинованих - на Донеччині
Фото: з відкритих джерел
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Протягом 2 березня в Україні зробили 1983 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, вже вакцинували 6888 людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, від початку кампанії по вакцинації в Україні першою дозою препарату Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва щеплено 6 888 осіб.

Найбільша кількість вакцинованих у Донецькій області. Там першу дозу отримали вже 620 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область - 50 щеплень;
  • Волинська область - 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 210 щеплень;
  • Донецька область - 220 щеплень;
  • Житомирська область - 60 щеплень;
  • Закарпатська область - 60 щеплень;
  • Запорізька область - 30 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 63 щеплень;
  • Київська область - 50 щеплень;
  • Кіровоградська область - 40 щеплень;
  • Луганська область - 140 щеплень;
  • Львівська область - 80 щеплень;
  • м. Київ - 90 щеплень;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 80 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Рівненська область - 80 щеплень;
  • Сумська область - 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 80 щеплень;
  • Харківська область - 30 щеплень;
  • Херсонська область - 100 щеплень;
  • Хмельницька область - 80 щеплень;
  • Черкаська область - 30 щеплень;
  • Чернівецька область - 50 щеплень;
  • Чернігівська область - 140 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 2 березня COVID-19 зафіксовано 185 летальних випадків, були госпіталізовані 3 486 хворих.

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