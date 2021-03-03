За добу від коронавірусу щепили майже 2 тисячі осіб - МОЗ
Найбільше вакцинованих - на Донеччині
Найбільше вакцинованих - на Донеччині
Протягом 2 березня в Україні зробили 1983 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, вже вакцинували 6888 людей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Так, від початку кампанії по вакцинації в Україні першою дозою препарату Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва щеплено 6 888 осіб.
Найбільша кількість вакцинованих у Донецькій області. Там першу дозу отримали вже 620 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область - 50 щеплень;
- Волинська область - 60 щеплень;
- Дніпропетровська область - 210 щеплень;
- Донецька область - 220 щеплень;
- Житомирська область - 60 щеплень;
- Закарпатська область - 60 щеплень;
- Запорізька область - 30 щеплень;
- Івано-Франківська область - 63 щеплень;
- Київська область - 50 щеплень;
- Кіровоградська область - 40 щеплень;
- Луганська область - 140 щеплень;
- Львівська область - 80 щеплень;
- м. Київ - 90 щеплень;
- Миколаївська область - 60 щеплень;
- Одеська область - 80 щеплень;
- Полтавська область - 70 щеплень;
- Рівненська область - 80 щеплень;
- Сумська область - 30 щеплень;
- Тернопільська область - 80 щеплень;
- Харківська область - 30 щеплень;
- Херсонська область - 100 щеплень;
- Хмельницька область - 80 щеплень;
- Черкаська область - 30 щеплень;
- Чернівецька область - 50 щеплень;
- Чернігівська область - 140 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за 2 березня COVID-19 зафіксовано 185 летальних випадків, були госпіталізовані 3 486 хворих.
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