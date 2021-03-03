За добу від коронавірусу щепили майже 2 тисячі осіб - МОЗ

Найбільше вакцинованих - на Донеччині

Найбільше вакцинованих - на Донеччині

Фото: з відкритих джерел

Протягом 2 березня в Україні зробили 1983 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, вже вакцинували 6888 людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, від початку кампанії по вакцинації в Україні першою дозою препарату Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва щеплено 6 888 осіб.

Найбільша кількість вакцинованих у Донецькій області. Там першу дозу отримали вже 620 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область - 50 щеплень;

Волинська область - 60 щеплень;

Дніпропетровська область - 210 щеплень;

Донецька область - 220 щеплень;

Житомирська область - 60 щеплень;

Закарпатська область - 60 щеплень;

Запорізька область - 30 щеплень;

Івано-Франківська область - 63 щеплень;

Київська область - 50 щеплень;

Кіровоградська область - 40 щеплень;

Луганська область - 140 щеплень;

Львівська область - 80 щеплень;

м. Київ - 90 щеплень;

Миколаївська область - 60 щеплень;

Одеська область - 80 щеплень;

Полтавська область - 70 щеплень;

Рівненська область - 80 щеплень;

Сумська область - 30 щеплень;

Тернопільська область - 80 щеплень;

Харківська область - 30 щеплень;

Херсонська область - 100 щеплень;

Хмельницька область - 80 щеплень;

Черкаська область - 30 щеплень;

Чернівецька область - 50 щеплень;

Чернігівська область - 140 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 2 березня COVID-19 зафіксовано 185 летальних випадків, були госпіталізовані 3 486 хворих.