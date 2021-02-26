В Україні виявили 8003 нових випадки COVID-19
В лікарні потрапили 2762 людини
В лікарні потрапили 2762 людини
В Україні за 25 лютого COVID-19 діагностували у 8003 осіб, зафіксовано 146 летальних випадків, 4244 пацієнта одужали.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
8003 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 26 лютого. Серед захворілих - 475 дітей і 312 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (857), місті Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 333 844 особи;
- одужало - 1 163 555 осіб;
- летальних результатів - 25 742;
- проведено ПЛР-тестів - 6 845 974.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 8147 осіб.
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