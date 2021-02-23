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В Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19
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23 лютого 2021, 08:59 182

В Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19

23 лютого 2021, 08:59 182
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Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 22 лютого COVID-19 діагностували у 4182 осіб, зафіксовано 153 летальних випадки, госпіталізували 1236 хворих, 4351 пацієнт одужав.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

4182 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 23 лютого. Серед захворілих - 252 дитини і 219 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), місті Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатської (224) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 311 844 особи;
  • одужало - 1 151 777 осіб;
  • летальних результатів - 25 309;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 738 144.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 3206 осіб.

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