В Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
В Україні за 22 лютого COVID-19 діагностували у 4182 осіб, зафіксовано 153 летальних випадки, госпіталізували 1236 хворих, 4351 пацієнт одужав.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
4182 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 23 лютого. Серед захворілих - 252 дитини і 219 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), місті Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатської (224) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 311 844 особи;
- одужало - 1 151 777 осіб;
- летальних результатів - 25 309;
- проведено ПЛР-тестів - 6 738 144.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 3206 осіб.
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