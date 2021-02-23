В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
В Украине за 22 февраля COVID-19 диагностировали у 4182 человек, зафиксировано 153 летальных случая, госпитализировали 1236 больных, 4351 пациент выздоровел.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
4182 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 февраля. Среди заболевших - 252 ребенка и 219 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), городе Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 311 844 лица;
- выздоровело - 1 151 777 человек;
- летальных исходов - 25 309;
- проведено ПЦР-тестов - 6 738 144.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 3206 человек.
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