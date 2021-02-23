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В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19
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23 февраля 2021, 08:59 182

В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19

23 февраля 2021, 08:59 182
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Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 22 февраля COVID-19 диагностировали у 4182 человек, зафиксировано 153 летальных случая, госпитализировали 1236 больных, 4351 пациент выздоровел.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

4182 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 февраля. Среди заболевших - 252 ребенка и 219 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), городе Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 311 844 лица;
  • выздоровело - 1 151 777 человек;
  • летальных исходов - 25 309;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 738 144.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 3206 человек.

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