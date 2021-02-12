"Наче їжак у тумані": соцмережі відреагували на фото Зеленського у бронежилеті

На фото президента у жилеті неможливо дивитись без сміху, вважають користувачі соцмереж

На фото президента у жилеті неможливо дивитись без сміху, вважають користувачі соцмереж

Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку на Донбас, де його одягнули у бронежилет та броньовану каску. Користувачі у соціальних мережах відреагували із гумором на новий імідж президента.

RegioNews зібрав підбірку найкращих публікацій із соцмереж. Нагадаємо, 11 лютого Зеленський поїхав на Донбас з послами G7, заявлялося, що глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій. Зеленський побував на передовій в зоні ООС і вручив військовим державні нагороди.

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