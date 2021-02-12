"Словно ежик в тумане": соцсети отреагировали на фото Зеленского в бронежилете

На фото президента в жилете невозможно смотреть без смеха, считают пользователи соцсетей

На фото президента в жилете невозможно смотреть без смеха, считают пользователи соцсетей

Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку на Донбасс, где его одели в бронежилет и бронированную каску. Пользователи в социальных сетях отреагировали с юмором на новый имидж президента.

RegioNews собрал подборку лучших публикаций из соцсетей. Напомним, 11 февраля Зеленский поехал на Донбасс с послами G7, заявлялось, что глава государства ознакомится с ситуацией на передовой. Зеленский побывал на передовой в зоне ООС и вручил военнослужащим государственные награды.

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