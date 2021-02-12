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12 февраля 2021, 09:50 9

"Словно ежик в тумане": соцсети отреагировали на фото Зеленского в бронежилете

12 февраля 2021, 09:50 9
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На фото президента в жилете невозможно смотреть без смеха, считают пользователи соцсетей
На фото президента в жилете невозможно смотреть без смеха, считают пользователи соцсетей
Фото: Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку на Донбасс, где его одели в бронежилет и бронированную каску. Пользователи в социальных сетях отреагировали с юмором на новый имидж президента.

RegioNews собрал подборку лучших публикаций из соцсетей.

Напомним, 11 февраля Зеленский поехал на Донбасс с послами G7, заявлялось, что глава государства ознакомится с ситуацией на передовой.

Зеленский побывал на передовой в зоне ООС и вручил военнослужащим государственные награды.

Донбасс ООС война Владимир Зеленский боевики президент соцсети

 
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