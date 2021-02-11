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11 лютого 2021, 10:31 11

В Україні через негоду досі обмежено рух на дорогах та знеструмлено населені пункти

11 лютого 2021, 10:31 11
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Обмежено рух вантажівок у Київській та Закарпатській областях
Обмежено рух вантажівок у Київській та Закарпатській областях
Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 11 лютого в Україні через мокрий сніг, дощ і пориви вітру залишаються знеструмленими 12 населених пунктів у двох областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 7:00 11 лютого в результаті складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 12 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська - 10 і Чернівецька - 2", - йдеться в повідомленні.

Крім того, із 07:00 11 лютого продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорогах (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

З 06:15 введено обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі (М-06 Київ-Чоп) у Закарпатській області.

На в'їздах до столиці продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Нагадаємо, у Києві через снігопад закривають дитячі садки і школи. Також у Львів не пропускатимуть фури через негоду, винятком стануть ті фури, які заїжджають для потреб міста.

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