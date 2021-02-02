COVID-19 в Україні: за добу одужала значно більше людей, ніж захворіло

За минулу добу померло 156 хворих

За минулу добу померло 156 хворих

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 1 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 2 394 людям, госпіталізували 1 103 людини, 5 131 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2394 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 2 лютого. Серед захворілих - 117 дітей і 213 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) і Харківській (158) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 223 879 осіб;

одужало - 1 035 372 особи;

летальних результатів - 22 924;

проведено ПЛР-тестів - 6 274 464.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 2030 нових випадків коронавірусу.