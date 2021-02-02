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COVID-19 в Україні: за добу одужала значно більше людей, ніж захворіло
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02 лютого 2021, 08:59 146

COVID-19 в Україні: за добу одужала значно більше людей, ніж захворіло

02 лютого 2021, 08:59 146
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За минулу добу померло 156 хворих
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 1 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 2 394 людям, госпіталізували 1 103 людини, 5 131 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2394 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 2 лютого. Серед захворілих - 117 дітей і 213 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) і Харківській (158) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 223 879 осіб;
  • одужало - 1 035 372 особи;
  • летальних результатів - 22 924;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 274 464.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 2030 нових випадків коронавірусу.

карантин МОЗ коронавірус пандемія медики

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