COVID-19 в Україні: за добу одужала значно більше людей, ніж захворіло
За минулу добу померло 156 хворих
За минулу добу померло 156 хворих
В Україні за 1 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 2 394 людям, госпіталізували 1 103 людини, 5 131 пацієнт одужав.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
2394 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 2 лютого. Серед захворілих - 117 дітей і 213 медпрацівників", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) і Харківській (158) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 223 879 осіб;
- одужало - 1 035 372 особи;
- летальних результатів - 22 924;
- проведено ПЛР-тестів - 6 274 464.
Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 2030 нових випадків коронавірусу.
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