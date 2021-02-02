COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело

За прошедшие сутки умерло 156 больных

За прошедшие сутки умерло 156 больных

Фото: из открытых источников

В Украине за 1 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 2 394 людям, госпитализировали 1 103 человека, 5 131 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2394 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 2 февраля. Среди заболевших - 117 детей и 213 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 223 879 человек;

выздоровели - 1 035 372 лица;

летальных исходов - 22 924;

проведено ПЦР-тестов - 6 274 464.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 2030 новых случаев коронавируса.