COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело
За прошедшие сутки умерло 156 больных
За прошедшие сутки умерло 156 больных
В Украине за 1 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 2 394 людям, госпитализировали 1 103 человека, 5 131 пациент выздоровел.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
2394 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 2 февраля. Среди заболевших - 117 детей и 213 медработников", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 223 879 человек;
- выздоровели - 1 035 372 лица;
- летальных исходов - 22 924;
- проведено ПЦР-тестов - 6 274 464.
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 2030 новых случаев коронавируса.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области