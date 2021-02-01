В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо

За добу діагноз підтвердили 2030 хворим

За добу діагноз підтвердили 2030 хворим

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 31 січня зафіксовано 61 летальний випадок через хворобу COVID-19, 1 103 людини були госпіталізовані, 5 131 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 030 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Серед хворих: 71 дитина і 65 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (297), місті Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатської (127) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 221 485 осіб;

одужало - 1 023 915 осіб;

летальних результатів - 22 768;

проведено ПЛР-тестів - 6 257 875.

Нагадаємо, днями раніше в Україні зафіксували 3177 нових випадків коронавірусної хвороби, 79 хворих померли.