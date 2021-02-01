В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
За добу діагноз підтвердили 2030 хворим
За добу діагноз підтвердили 2030 хворим
В Україні за 31 січня зафіксовано 61 летальний випадок через хворобу COVID-19, 1 103 людини були госпіталізовані, 5 131 пацієнт одужав.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
2 030 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Серед хворих: 71 дитина і 65 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (297), місті Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатської (127) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 221 485 осіб;
- одужало - 1 023 915 осіб;
- летальних результатів - 22 768;
- проведено ПЛР-тестів - 6 257 875.
Нагадаємо, днями раніше в Україні зафіксували 3177 нових випадків коронавірусної хвороби, 79 хворих померли.
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