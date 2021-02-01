У МОЗ назвали регіони, де найгірша епідситуація з коронавірусом

Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Фото: з відкритих джерел

Станом на 1 лютого ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, найвищий показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення: у Чернівецькій області - 293,1, в Івано-Франківській області - 259,5, у Запорізькій області - 219,2.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Кіровоградській області - 46,6, у Херсонській області - 92,4 та в Дніпропетровській області - 102,1.

Крім того, станом на 1 лютого завантаженість ліжок в Україні становить 27,4%. Лише в Івано-Франківській області завантаженість ліжок перевищує 50%.

Нагадаємо, в Україні за 31 січня зафіксовано 61 летальний випадок через хворобу COVID-19, 1 103 людини були госпіталізовані.