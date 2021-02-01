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У МОЗ назвали регіони, де найгірша епідситуація з коронавірусом
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01 лютого 2021, 11:04 111

У МОЗ назвали регіони, де найгірша епідситуація з коронавірусом

01 лютого 2021, 11:04 111
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Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Чернівецькій та Івано-Франківській областях
Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Чернівецькій та Івано-Франківській областях
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 1 лютого ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, найвищий показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення: у Чернівецькій області - 293,1, в Івано-Франківській області - 259,5, у Запорізькій області - 219,2.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Кіровоградській області - 46,6, у Херсонській області - 92,4 та в Дніпропетровській області - 102,1.

Крім того, станом на 1 лютого завантаженість ліжок в Україні становить 27,4%. Лише в Івано-Франківській області завантаженість ліжок перевищує 50%.

Нагадаємо, в Україні за 31 січня зафіксовано 61 летальний випадок через хворобу COVID-19, 1 103 людини були госпіталізовані.

лікарні МОЗ регіони область коронавірус

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