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В Минздраве назвали регионы, где наихудшая эпидситуация с коронавирусом
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01 февраля 2021, 11:04 72

В Минздраве назвали регионы, где наихудшая эпидситуация с коронавирусом

01 февраля 2021, 11:04 72
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Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Черновицкой и Ивано-Франковской областях
Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Черновицкой и Ивано-Франковской областях
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 1 февраля ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в городе Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства охраны здоровья.

По данным Минздрава, самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 на 100 тыс. население: в Черновицкой области - 293,1, в Ивано-Франковской области - 259,5, в Запорожской области - 219,2.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Кировоградской области - 46,6, в Херсонской области - 92,4 и в Днепропетровской области - 102,1.

Кроме того, по состоянию на 1 февраля загруженность коек в Украине составляет 27,4%. Только в Ивано-Франковской области загруженность коек превышает 50%.

Напомним, в Украине по 31 января зафиксировано 61 летальный случай из-за болезни COVID-19, 1 103 человека были госпитализированы.

больницы Минздрав регионы область коронавирус

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