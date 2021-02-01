В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
За сутки диагноз подтвердили 2030 больным
За сутки диагноз подтвердили 2030 больным
В Украине за 31 января зафиксировано 61 летальный случай из-за болезни COVID-19, 1 103 человека были госпитализированы, 5 131 пациент выздоровел.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
2 030 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. Среди заболевших: 71 ребенок и 65 медработников", - сообщил Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), городе Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 221 485 человек;
- выздоровели - 1 023 915 лиц;
- летальных исходов - 22 768;
- проведено ПЦР-тестов - 6 257 875.
Напомним, сутками ранее в Укране зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной болезни, 79 больных умерли.
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