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29 января 2021, 12:01 109

В Украине нацгвардейца будут судить за государственную измену

29 января 2021, 12:01 109
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Военнослужащий умышленно предоставлял представителям иностранных спецслужб засекреченную информацию
Военнослужащий умышленно предоставлял представителям иностранных спецслужб засекреченную информацию
Фото: из открытых источников
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Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт по факту государственной измены в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Установлено, что нацгвардеец умышленно передал представителям иностранных спецслужб информацию о пребывании на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождении и движении транспортных средств, а также функциональных обязанностей командного состава подразделения.

Правоохранители расценили его действия как такие, которые были осуществлены умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности.

Напомним, СБУ объявила подозрение шестерым террористам так называемой "ЛНР". Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

суд Нацгвардия иностранцы военные правоохранители
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