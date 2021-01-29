В Украине нацгвардейца будут судить за государственную измену
Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт по факту государственной измены в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Установлено, что нацгвардеец умышленно передал представителям иностранных спецслужб информацию о пребывании на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождении и движении транспортных средств, а также функциональных обязанностей командного состава подразделения.
Правоохранители расценили его действия как такие, которые были осуществлены умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности.
Напомним, СБУ объявила подозрение шестерым террористам так называемой "ЛНР". Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.