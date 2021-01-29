В Украине нацгвардейца будут судить за государственную измену

Военнослужащий умышленно предоставлял представителям иностранных спецслужб засекреченную информацию

Военнослужащий умышленно предоставлял представителям иностранных спецслужб засекреченную информацию

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Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт по факту государственной измены в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Установлено, что нацгвардеец умышленно передал представителям иностранных спецслужб информацию о пребывании на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождении и движении транспортных средств, а также функциональных обязанностей командного состава подразделения.

Правоохранители расценили его действия как такие, которые были осуществлены умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности.

Напомним, СБУ объявила подозрение шестерым террористам так называемой "ЛНР". Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.