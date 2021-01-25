Степанов домовився про ще одну вакцину: скоро укладе договір

Міністр не повідомив, з яким саме виробником вакцини домовився

Міністр не повідомив, з яким саме виробником вакцини домовився

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже у лютому Україна може отримати ще одну вакцину від COVID-19 окрім Pfizer і Sinovac, незабаром повинен бути підписаний ще один контракт.

Про це міністр розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

У нас буде вакцина Sinovac, китайська вакцина, ця компанія один зі світових лідерів виробництва вакцин. Можливо, у нас буде Pfizer, ми просили 210 тис. доз (за ініціативою COVAX - ред.). У нас є розуміння з їхнього боку, думаю, на цьому тижні ми точно дізнаємося дати. Щодо китайської вакцини, ми говорили про 700 тис. доз в лютому", - сказав Степанов.

За його словами, МОЗ очікує на ще одну вакцину. "Не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що на цьому тижні ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні вже підготували два літаки для перевезення вакцини від коронавірусу.