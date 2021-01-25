09:10  25 января
В Украине впервые за четыре месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже трех тысяч
09:29  25 января
Повторные выборы в Конотопе: явка составила почти 31% – "Честно"
08:11  25 января
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 10:11 4

Степанов договорился об еще одной вакцине: скоро заключит договор

25 января 2021, 10:11 4
Читайте також українською мовою
Министр не сообщил, с каким именно производителем вакцины договорился
Министр не сообщил, с каким именно производителем вакцины договорился
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в феврале Украина может получить еще одну вакцину от COVID-19 кроме Pfizer и Sinovac, вскоре должен быть подписан еще один контракт.

Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

У нас будет вакцина Sinovac, китайская вакцина, эта компания один из мировых лидеров производства вакцин. Возможно, у нас будет Pfizer, мы просили 210 тыс. доз (по инициативе COVAX - ред.). У нас есть понимание с их стороны, думаю, на этой неделе мы точно узнаем даты. По китайской вакцине, мы говорили про 700 тыс. доз в феврале", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав ожидает еще одну вакцину. "Не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - добавил министр.

Напомним, в Украине уже подготовили два самолета для перевозки вакцины от коронавируса.

Максим Степанов вакцина коронавирус пандемия бюджет
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »