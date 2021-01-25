Степанов договорился об еще одной вакцине: скоро заключит договор

Министр не сообщил, с каким именно производителем вакцины договорился

Министр не сообщил, с каким именно производителем вакцины договорился

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в феврале Украина может получить еще одну вакцину от COVID-19 кроме Pfizer и Sinovac, вскоре должен быть подписан еще один контракт.

Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

У нас будет вакцина Sinovac, китайская вакцина, эта компания один из мировых лидеров производства вакцин. Возможно, у нас будет Pfizer, мы просили 210 тыс. доз (по инициативе COVAX - ред.). У нас есть понимание с их стороны, думаю, на этой неделе мы точно узнаем даты. По китайской вакцине, мы говорили про 700 тыс. доз в феврале", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав ожидает еще одну вакцину. "Не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - добавил министр.

Напомним, в Украине уже подготовили два самолета для перевозки вакцины от коронавируса.