Степанов оцінив ефективність локдауну: ситуацію стабілізували

Нового локдауну не варто очікувати

Нового локдауну не варто очікувати

Фото: з відкритих джерел

На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, завдяки жорстким карантинним обмеженням з 8 по 24 січня в Україні вдалось стабілізувати ситуацію з розповсюдженням коронавірусної інфекції й розвантажити систему охорони здоров'я.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив у себе на сторінці у Facebook.

Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників", - написав міністр.

На його думку, найкращим підтвердженням ефективності введення жорстких карантинних умов у січні є кількість пацієнтів у медичних закладах. Так, станом на перше грудня хворих або з підозрою на COVID-19 було 29 тисяч, а станом на 24 грудня - 18 862 пацієнти.

Голова МОЗ пояснив, що дуже важливо було збити розповсюдження хвороби на початку епідемії.

Дуже важливо було збити на початку зростання, адже коли це починає зростати в геометричній прогресії, то введення цих обмежень немає такого ефекту", - додав міністр.

За словами Степанова, стратегія міністерства полягала в тому, що зараз держава повертається до режиму, який був до 8 січня. "Потім, протягом 7-10 днів ми дивимося як змінюється ситуація по регіонах і плануємо перейти до адаптивного карантину", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, в Україні станом на 24 січня було зафіксовано 3 915 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.