Степанов оценил эффективность локдауна: ситуацию стабилизировали

Нового локдауна не стоит ожидать

Нового локдауна не стоит ожидать

Фото: из открытых источников

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, благодаря жестким карантинным ограничениям с 8 по 24 января в Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и разгрузить систему здравоохранения.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил у себя на странице в Facebook.

Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников", - написал министр.

По его мнению, лучшим подтверждением эффективности введения жестких карантинных условий в январе является количество пациентов в медицинских учреждениях. Так, по состоянию на первое декабря больных или с подозрением на COVID-19 было 29 тысяч, а по состоянию на 24 декабря - 18 862 пациенты.

Глава Минздрава объяснил, что очень важно было сбить распространения болезни в начале эпидемии.

Очень важно было сбить в начале роста, ведь когда это начинает расти в геометрической прогрессии, то введение этих ограничений не дает такого эффекта", - добавил министр.

По словам Степанова, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января. "Затем, в течение 7-10 дней мы смотрим, как меняется ситуация по регионам и планируем перейти к адаптивному карантина", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 января зафиксировано 3 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.