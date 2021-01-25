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25 января 2021, 08:41 15

Степанов оценил эффективность локдауна: ситуацию стабилизировали

25 января 2021, 08:41 15
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Нового локдауна не стоит ожидать
Нового локдауна не стоит ожидать
Фото: из открытых источников
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По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, благодаря жестким карантинным ограничениям с 8 по 24 января в Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и разгрузить систему здравоохранения.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил у себя на странице в Facebook.

Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников", - написал министр.

По его мнению, лучшим подтверждением эффективности введения жестких карантинных условий в январе является количество пациентов в медицинских учреждениях. Так, по состоянию на первое декабря больных или с подозрением на COVID-19 было 29 тысяч, а по состоянию на 24 декабря - 18 862 пациенты.

Глава Минздрава объяснил, что очень важно было сбить распространения болезни в начале эпидемии.

Очень важно было сбить в начале роста, ведь когда это начинает расти в геометрической прогрессии, то введение этих ограничений не дает такого эффекта", - добавил министр.

По словам Степанова, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января. "Затем, в течение 7-10 дней мы смотрим, как меняется ситуация по регионам и планируем перейти к адаптивному карантина", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 января зафиксировано 3 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

коронавирус карантин Минздрав пандемия Максим Степанов локдаун
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