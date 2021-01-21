Духовки, пилосмоки та холодильники: українці розповіли про найпотрібніші девайси

Прес-реліз

Про пристрої, без яких, на думку користувачів, житло втрачає комфортабельність, мова піде нижче.

Про пристрої, без яких, на думку користувачів, житло втрачає комфортабельність, мова піде нижче.

Результати соціологічних опитувань свідчать, переважна більшість українців самостійно готує їжу за допомогою плити чи духовки та прибирає вдома, використовуючи різну функціональну побутову техніку. Послугами клінінгових компаній та сервісів з доставлення готових страв на постійній основі користується лише невеликий відсоток населення.

Духові шафи

Важливе місце на кухні займає функціональна духова шафа. Вона потрібна для досвідчених кулінарів-любителів і для новачків. Використовувати духовку можна для:

випікання пирогів і тортів,

приготування запіканок,

створення смачних м’ясних або рибних страв,

запікання овочів під різними соусами.

За допомогою духовки реально готувати навіть найскладніші страви з багатьох компонентів. Завдяки додатковим функціям, вона здатна замінити відразу декілька девайсів:

СВЧ-піч,

електрогриль,

хлібопічку.

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Кухонні плити

Асортимент пристроїв для приготування їжі ледь не щодня поповнюється новими рішеннями. У продажі доступні:

мультиварки, мультипечі, електричні грилі, кухонні роботизовані машини.

Але найпопулярнішим різновидом кухонної техніки все ще залишаються плити. Найвищий попит мають газові та електричні моделі. Поступово наздоганяють їх пристрої комбінованого та індукційного типу.

Холодильники

Українці переконані: кухня не може бути комфортабельною без холодильника з великим об’ємом. Він потрібен користувачам для зберігання харчів. Оптимальним варіантом вважається двокамерний холодильник з великим холодильним і компактним морозильним відділенням.

Щоправда, багатодітні родини та власники просторих кухонь позитивно ставляться до містких агрегатів формату "Сайд бай Сайд".

Пилосмоки

Підтримувати порядок у помешканнях вдається завдяки пилосмокам: звичайним, вертикальним та роботизованим. Девайси беруть на себе обов’язки, пов’язані з прибиранням. Вони збирають пил, миють підлогу, чистять меблі та ефективно борються з дрібним сміттям. Пилосмоки дозволяють скоротити час на прибирання.

Витяжки

Обладнання для очищення повітря також входить в список "маст хев". Воно захищає кухонні меблі та техніку від передчасної втрати "товарного" вигляду, а також дозволяє дихати свіжим повітрям навіть під час приготування ароматної їжі.

Блендери

Стаціонарні та ручні блендери користуються особливою популярністю. Вони допомагають:

дотримуватися правильного харчування,

готувати домашні дитячі пюре,

поліпшувати навички приготування соусів, мусів, корисних солодощів та багатих вітамінами коктейлів.

Усі вищезгадані пристрої українці вважають своїми незамінними помічниками. Адже без них життя було б значно складнішим, а побут — обтяжливим.