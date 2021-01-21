Духовки, пылесосы и холодильники: украинцы рассказали о самых нужных девайсах

Пресс-релиз

Про устройства, без которых, по мнению пользователей, жилье теряет комфортабельность, речь пойдет ниже.

Про устройства, без которых, по мнению пользователей, жилье теряет комфортабельность, речь пойдет ниже.

Результаты социологических опросов свидетельствуют, что подавляющее большинство украинцев самостоятельно готовит пищу с помощью плиты или духовки и убирает дома, используя различную функциональную бытовую технику. Услугами клининговых компаний и сервисов по доставке готовых блюд на постоянной основе пользуется лишь небольшой процент населения.

Духовые шкафы

Важное место на кухне занимает функциональный духовой шкаф. Он нужен для опытных кулинаров-любителей и для новичков. Использовать духовку можно для:

выпекания пирогов и тортов,

приготовления запеканок,

создания вкусных мясных или рыбных блюд,

запекания овощей под разными соусами.

С помощью духовки реально готовить даже самые сложные блюда из многих компонентов. Благодаря дополнительным функциям, она способна заменить сразу несколько девайсов:

СВЧ-печь,

электрогриль,

хлебопечку.

Продаются такие многофункциональные духовки Gorenje в MOYO.UA.

Кухонные плиты

Ассортимент устройств для приготовления пищи чуть ли не ежедневно пополняется новыми решениями. В продаже доступны:

мультиварки, мультипечи, электрические грили, кухонные роботизированные машины.

Но самой популярной разновидностью кухонной техники все еще остаются плиты. Самый высокий спрос имеют газовые и электрические модели. Постепенно догоняют их устройства комбинированного и индукционного типа.

Холодильники

Украинцы убеждены: кухня не может быть комфортабельной без холодильника с большим объемом. Он нужен пользователям для хранения продуктов. Оптимальным вариантом считается двухкамерный холодильник с большим холодильным и компактным морозильным отделением.

Правда, многодетные семьи и владельцы просторных кухонь положительно относятся к вместительным агрегатам формата "Сайд бай Сайд".

Пылесосы

Поддерживать порядок в помещениях удается благодаря пылесосам: обычным, вертикальным и роботизированным. Девайсы берут на себя обязанности, связанные с уборкой. Они собирают пыль, моют пол, чистят мебель и эффективно борются с мелким мусором. Пылесосы позволяют сократить время на уборку.

Вытяжки

Оборудование для очистки воздуха также входит в список "маст хэв". Оно защищает кухонную мебель и технику от преждевременной потери "товарного" вида, а также позволяет дышать свежим воздухом даже во время приготовления ароматной пищи.

Блендеры

Стационарные и ручные блендеры пользуются особой популярностью. Они помогают:

придерживаться правильного питания,

готовить домашние детские пюре,

улучшать навыки приготовления соусов, муссов, полезных сладостей и богатых витаминами коктейлей.

Все вышеупомянутые устройства украинцы считают своими незаменимыми помощниками. Ведь без них жизнь была бы значительно сложнее, а быт — обременительным.