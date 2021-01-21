Духовки, пылесосы и холодильники: украинцы рассказали о самых нужных девайсах
Результаты социологических опросов свидетельствуют, что подавляющее большинство украинцев самостоятельно готовит пищу с помощью плиты или духовки и убирает дома, используя различную функциональную бытовую технику. Услугами клининговых компаний и сервисов по доставке готовых блюд на постоянной основе пользуется лишь небольшой процент населения.
Духовые шкафы
Важное место на кухне занимает функциональный духовой шкаф. Он нужен для опытных кулинаров-любителей и для новичков. Использовать духовку можно для:
- выпекания пирогов и тортов,
- приготовления запеканок,
- создания вкусных мясных или рыбных блюд,
- запекания овощей под разными соусами.
С помощью духовки реально готовить даже самые сложные блюда из многих компонентов. Благодаря дополнительным функциям, она способна заменить сразу несколько девайсов:
- СВЧ-печь,
- электрогриль,
- хлебопечку.
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Кухонные плиты
Ассортимент устройств для приготовления пищи чуть ли не ежедневно пополняется новыми решениями. В продаже доступны:
- мультиварки,
- мультипечи,
- электрические грили,
- кухонные роботизированные машины.
Но самой популярной разновидностью кухонной техники все еще остаются плиты. Самый высокий спрос имеют газовые и электрические модели. Постепенно догоняют их устройства комбинированного и индукционного типа.
Холодильники
Украинцы убеждены: кухня не может быть комфортабельной без холодильника с большим объемом. Он нужен пользователям для хранения продуктов. Оптимальным вариантом считается двухкамерный холодильник с большим холодильным и компактным морозильным отделением.
Правда, многодетные семьи и владельцы просторных кухонь положительно относятся к вместительным агрегатам формата "Сайд бай Сайд".
Пылесосы
Поддерживать порядок в помещениях удается благодаря пылесосам: обычным, вертикальным и роботизированным. Девайсы берут на себя обязанности, связанные с уборкой. Они собирают пыль, моют пол, чистят мебель и эффективно борются с мелким мусором. Пылесосы позволяют сократить время на уборку.
Вытяжки
Оборудование для очистки воздуха также входит в список "маст хэв". Оно защищает кухонную мебель и технику от преждевременной потери "товарного" вида, а также позволяет дышать свежим воздухом даже во время приготовления ароматной пищи.
Блендеры
Стационарные и ручные блендеры пользуются особой популярностью. Они помогают:
- придерживаться правильного питания,
- готовить домашние детские пюре,
- улучшать навыки приготовления соусов, муссов, полезных сладостей и богатых витаминами коктейлей.
Все вышеупомянутые устройства украинцы считают своими незаменимыми помощниками. Ведь без них жизнь была бы значительно сложнее, а быт — обременительным.