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21 января 2021, 18:25 28
Пресс-релиз

Духовки, пылесосы и холодильники: украинцы рассказали о самых нужных девайсах

21 января 2021, 18:25 28
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Про устройства, без которых, по мнению пользователей, жилье теряет комфортабельность, речь пойдет ниже.
Про устройства, без которых, по мнению пользователей, жилье теряет комфортабельность, речь пойдет ниже.
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українською мовою

Результаты социологических опросов свидетельствуют, что подавляющее большинство украинцев самостоятельно готовит пищу с помощью плиты или духовки и убирает дома, используя различную функциональную бытовую технику. Услугами клининговых компаний и сервисов по доставке готовых блюд на постоянной основе пользуется лишь небольшой процент населения.

Духовые шкафы

Важное место на кухне занимает функциональный духовой шкаф. Он нужен для опытных кулинаров-любителей и для новичков. Использовать духовку можно для:

  • выпекания пирогов и тортов,
  • приготовления запеканок,
  • создания вкусных мясных или рыбных блюд,
  • запекания овощей под разными соусами.

С помощью духовки реально готовить даже самые сложные блюда из многих компонентов. Благодаря дополнительным функциям, она способна заменить сразу несколько девайсов:

  • СВЧ-печь,
  • электрогриль,
  • хлебопечку.

Продаются такие многофункциональные духовки Gorenje в MOYO.UA.

Кухонные плиты

Ассортимент устройств для приготовления пищи чуть ли не ежедневно пополняется новыми решениями. В продаже доступны:

  1. мультиварки,
  2. мультипечи,
  3. электрические грили,
  4. кухонные роботизированные машины.

Но самой популярной разновидностью кухонной техники все еще остаются плиты. Самый высокий спрос имеют газовые и электрические модели. Постепенно догоняют их устройства комбинированного и индукционного типа.

Холодильники

Украинцы убеждены: кухня не может быть комфортабельной без холодильника с большим объемом. Он нужен пользователям для хранения продуктов. Оптимальным вариантом считается двухкамерный холодильник с большим холодильным и компактным морозильным отделением.

Правда, многодетные семьи и владельцы просторных кухонь положительно относятся к вместительным агрегатам формата "Сайд бай Сайд".

Пылесосы

Поддерживать порядок в помещениях удается благодаря пылесосам: обычным, вертикальным и роботизированным. Девайсы берут на себя обязанности, связанные с уборкой. Они собирают пыль, моют пол, чистят мебель и эффективно борются с мелким мусором. Пылесосы позволяют сократить время на уборку.

Вытяжки

Оборудование для очистки воздуха также входит в список "маст хэв". Оно защищает кухонную мебель и технику от преждевременной потери "товарного" вида, а также позволяет дышать свежим воздухом даже во время приготовления ароматной пищи.

Блендеры

Стационарные и ручные блендеры пользуются особой популярностью. Они помогают:

  • придерживаться правильного питания,
  • готовить домашние детские пюре,
  • улучшать навыки приготовления соусов, муссов, полезных сладостей и богатых витаминами коктейлей.

Все вышеупомянутые устройства украинцы считают своими незаменимыми помощниками. Ведь без них жизнь была бы значительно сложнее, а быт — обременительным.

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