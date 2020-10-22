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22 жовтня 2020, 10:21 3

З початку жовтня на ГРВІ в Україні захворіло понад 440 тисяч людей

22 жовтня 2020, 10:21 3
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Понад 40% хворих - діти до 17 років
Понад 40% хворих - діти до 17 років
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за три тижні жовтня на ГРВІ захворіло 440 071 людей. Тільки за минулий тиждень кількість хворих збільшилась на 145 165 осіб. 

Як передає RegioNews, про це йдеться в інформації Центру громадського здоров'я.

Упродовж звітного тижня на ГРВІ захворіло 145 165 осіб, із них 41,5% - діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 382,1 на 100 000 населення, що на 20,9% менше епідемічного порога по Україні”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях, за винятком Донецької області, де зареєстровано середній рівень перевищення епідемічного порога (на 41,9%) та Сумської - з низьким рівнем перевищення епідемічного порога (на 8,6%).

Окрім того, повідомляється, що за тиждень проти грипу щеплено 2 074 особи.

Нагадаємо, протягом минулого тижня у Києві на ГРВІ та грип захворіли понад 8 тисяч хворих. До медичних закладів госпіталізували 24 пацієнти.

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