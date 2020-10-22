09:46  22 октября
В Украине за сутки впервые зафиксировали более 7000 новых больных COVID-19
09:24  22 октября
В Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы
08:44  22 октября
Сутки на Донбассе: оккупационные войска пять раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
22 октября 2020, 10:21 2

С начала октября на ОРВИ в Украине заболели более 440 тысяч человек

22 октября 2020, 10:21 2
Читайте також українською мовою
Более 40% заболевших - дети до 17 лет
Более 40% заболевших - дети до 17 лет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за три недели октября на ОРВИ заболело 440 071 человек. Только за прошлую неделю количество заболевших увеличилось на 145 165 человек.

Как передает RegioNews, об этом говорится в информации Центра общественного здоровья.

В течение отчетной недели на ОРВИ заболело 145 165 человек, из них 41,5% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 382,1 на 100 тысяч населения, что на 20,9% меньше эпидемического порога по Украине”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемичных уровнях, за исключением Донецкой области, где зарегистрирован средний уровень превышение эпидемического порога (на 41,9%) и Сумской - с низким уровнем превышение эпидемического порога (на 8,6%).

Кроме того, сообщается, что за неделю против гриппа привито 2 074 человека.

Напомним, в течение прошлой недели в Киеве на ОРВИ и грипп заболели более 8 тысяч больных. В медицинские учреждения госпитализировали 24 пациента.

болезнь ОРВИ грипп больницы дети
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Запорожский облсовет: смогут ли молодые и "зеленые" вытеснить с политической арены местных старожилов
За красивой оберткой: почему Сухомлин не решает мегапроблемы Житомира с транспортом и водоснабжением
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Виктор Таран
Все блоги »