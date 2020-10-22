С начала октября на ОРВИ в Украине заболели более 440 тысяч человек

Более 40% заболевших - дети до 17 лет

Более 40% заболевших - дети до 17 лет

Фото: из открытых источников

В Украине за три недели октября на ОРВИ заболело 440 071 человек. Только за прошлую неделю количество заболевших увеличилось на 145 165 человек.

Как передает RegioNews, об этом говорится в информации Центра общественного здоровья.

В течение отчетной недели на ОРВИ заболело 145 165 человек, из них 41,5% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 382,1 на 100 тысяч населения, что на 20,9% меньше эпидемического порога по Украине”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемичных уровнях, за исключением Донецкой области, где зарегистрирован средний уровень превышение эпидемического порога (на 41,9%) и Сумской - с низким уровнем превышение эпидемического порога (на 8,6%).

Кроме того, сообщается, что за неделю против гриппа привито 2 074 человека.

Напомним, в течение прошлой недели в Киеве на ОРВИ и грипп заболели более 8 тысяч больных. В медицинские учреждения госпитализировали 24 пациента.