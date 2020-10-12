10:01  12 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 4400 нових випадків
16:39  12 жовтня
Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться, - глава Харківської ОДА Кучер
08:13  12 жовтня
Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2020, 14:31 6

Лікарні отримали понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат медикам - НСЗУ

12 жовтня 2020, 14:31 6
Читайте также на русском языке
585 закладів вже уклали договір з відомством
585 закладів вже уклали договір з відомством
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національна служба здоров’я України вже перерахувала закладам понад 1,3 млрд грн на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Оплати за додатковими договорами за вересень на суму понад 1,225 млрд грн отримали 1 515 медичних закладів. Також 141 заклад отримав оплати від НСЗУ вже й за жовтень - на загальну суму 101,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на сьогодні свої пропозиції до НСЗУ подали всі медичні заклади, які мають право на отримання доплат для підвищення зарплат лікарям.

Нагадаємо, з 1 вересня підвищено зарплати лікарям - на 70%, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей - на 50%, молодшим медичним сестрам - на 25%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін збільшить доплати лікарям у середньому на 3,5 тис. гривень.

зарплати робота медики лікарі лікарні
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »