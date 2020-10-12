Лікарні отримали понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат медикам - НСЗУ

585 закладів вже уклали договір з відомством

585 закладів вже уклали договір з відомством

Фото: з відкритих джерел

Національна служба здоров’я України вже перерахувала закладам понад 1,3 млрд грн на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Оплати за додатковими договорами за вересень на суму понад 1,225 млрд грн отримали 1 515 медичних закладів. Також 141 заклад отримав оплати від НСЗУ вже й за жовтень - на загальну суму 101,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на сьогодні свої пропозиції до НСЗУ подали всі медичні заклади, які мають право на отримання доплат для підвищення зарплат лікарям.

Нагадаємо, з 1 вересня підвищено зарплати лікарям - на 70%, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей - на 50%, молодшим медичним сестрам - на 25%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін збільшить доплати лікарям у середньому на 3,5 тис. гривень.