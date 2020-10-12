Больницы получили свыше 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам - НСЗУ

585 заведений уже заключили договор с ведомством

585 заведений уже заключили договор с ведомством

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Национальная служба здоровья Украины уже перечислила заведениям свыше 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Оплаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь - на общую сумму 101,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Указано, что сегодня свои предложения в НСЗУ подали все медицинские учреждения, имеющие право на получение доплат для повышения зарплат врачам.

Напомним, с 1 сентября повышены зарплаты врачам - на 70%, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей - на 50%, младшим медицинским сестрам - на 25%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс. гривен.