В Україні "зависли" 46 млрд грн: Марченко розповів про затримані платежі
На єдиному казначейському рахунку України накопичилося 46 млрд грн непроведених платежів
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання Верховної Ради, передає RegioNews.
"Зараз на єдиному казначейському рахунку знаходяться непроведених 46 мільярдів гривень", – заявив міністр.
За його словами, серед платежів, які залишаються непрофінансованими, є кошти на поточний і капітальний ремонт житла, відновлення доріг та придбання шкільних автобусів.
Також затримується фінансування заходів із підготовки до зимового періоду.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Водночас, за його словами, цих заходів недостатньо.
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