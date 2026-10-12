В Україні "зависли" 46 млрд грн: Марченко розповів про затримані платежі

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

"Зараз на єдиному казначейському рахунку знаходяться непроведених 46 мільярдів гривень", – заявив міністр.

За його словами, серед платежів, які залишаються непрофінансованими, є кошти на поточний і капітальний ремонт житла, відновлення доріг та придбання шкільних автобусів.

Також затримується фінансування заходів із підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Водночас, за його словами, цих заходів недостатньо.